Polonia, Milik: "Non sorpreso da Szczesny. Spero di rimanere a lungo alla Juve"

L'attaccante della Polonia Arek Milik ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Francia valida per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Qatar.

I polacchi si sono qualificati come secondi nel Gruppo C dietro all' Argentina , e puntano a sorprendere tutti quando se la dovranno vedere con Mbappe e compagni.

Milik su Szczesny: "Non ha imparato a parare ieri"

Grande protagonista di questa Coppa del Mondo, il portiere polacco della Juventus Szczesny si è fatto valere come pararigori, fermando anche, dagli 11 metri, il miglior giocatore al mondo, Leo Messi. Nel corso della conferenza stampa, Mililk ci ha tenuto ad esaltare le prestazioni del suo compagno di squadra:

"Szczesny? Il suo rendimento non mi sorprede, non ha imparato a parare ieri, queste prestazioni non sono le sole tre grandi partite della sua storia. Gioca da molto tempo nella Juve, ha ottenuto tantissimo, tutti conosciamo il suo valore, sappiamo cosa possiamo aspettarci, siamo felici che sia al Mondiale talmente in forma".

Milik sulla gara: "Esperienza in Ligue 1 utile? Difficile da dire"

Milik al momento gioca alla Juventus ma è in prestito dal Marsiglia, storica squadra di Ligue 1. Il classe 1995 non è però sicuro che la sua esperienza nel campionato francese possa essere utile per battere la nazionale di Deschamps.

Inoltre, Milik parla con orgoglio del suo attuale club, la Juve, augurandosi di rimanerci a lungo:

"La mia esperienza in Ligue 1 può essere d'utile per battere la Francia? È complicato da dire dato che la maggior parte dei calciatori francesi non gioca in Ligue 1. Ho ottimi ricordi di quando giocavo con il Marsiglia, ho appreso tanto lì, tuttavia adesso gioco per un altra grande società, la Juventus, e mi auguro di rimanerci. Adesso abbiamo una gara contro i campioni del mondo, è un sogno che diventa realtà. Il nostro obiettivo era passare il girone, ma desideriamo continuare a giocare. Ci rendiamo conto che ci sono cose da migliorare nel nostro gioco, vogliamo e dobbiamo fare di tutto per giocare al meglio. Apprezziamo il momento in cui ci troviamo, non sentiamo alcuna pressione e non ci imponiamo alcun onere aggiuntivo. Possiamo giocare a calcio e vogliamo dimostrarlo".