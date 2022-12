Szczesny, il muro davanti alla Francia di Mbappé

INVIATO A DOHA - Chi tira i rigori nella Francia? Due giorni fa Griezmann ha sfoderato uno dei suoi sorrisi per poi strizzare l’occhiolino: «È un segreto». Ma tutti sanno che eventualmente toccherebbe a Mbappé, che punta deciso al trono dei cannonieri del Mondiale. Arrestarne la corsa sfrenata è la nuova sfida di Wojciech Szczesny, che di rigori ne ha parati già due in Qatar. Uno dei quali a Sua Maestà, Leo Messi. La sua serie non solo ha eguagliato un record per il Mondiale ma ha anche migliorato la statistica personale: in totale Szczesny ne ha neutralizzati 26 su 87, cioè quasi il 30 per cento. Quando c’è Szczesny davanti a un dischetto, le probabilità del calcio vengono alterate se non ribaltate.

Il segreto A Doha, nei giorni scorsi, il protagonista ha parlato della sua capacità ipnotica: «Alla Juventus stiamo facendo un buon lavoro su questo tema. Ora però (ridendo, ndi) non vorrete mica dare tutto il merito all’allenatore dei portieri Filippi... . La verità è che analizziamo e studiamo i rigoristi delle squadre avversarie». Che conoscesse lo stile di Messi è verosimile. Ma che abbia saputo entrare nella testa e nei piedi del saudita Al Dawsari è piuttosto interessante. Con la Juventus peraltro Szczesny non para un rigore dallo scorso mese di marzo, quando a sbagliare fu Candreva della Sampdoria. In questa stagione è stato battuto da Joao Mario del Benfica in Champions mentre in campionato, quando la squadra ha avuto un rigore contro, in porta c’era Mattia Perin. Eppure non era affatto arrugginito nell’attimo decisivo.