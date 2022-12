Zalewski, atto d'amore: ecco cosa farà per la Roma

Nicola Zalewski non è stato un titolare fisso della Polonia, ha giocato poco (circa un'ora complessiva in quattro partite), ma giocare un Mondiale a vent'anni non è cosa da tutti. Ecco perché, nonostante tutto, sarà un'esperienza da portare nel cuore e sarà un'esperienza fondamentale per la sua crescita. Adesso, però, il terzino romanista pensa già al futuro. Si riposerà qualche giorno per poi, il 15, essere presente alla partenza per il ritiro in Portogallo. Per amore della Roma si taglierà le ferie: la voglia di mettersi a disposizione di Mourinho è troppo grande per aspettare ancora.