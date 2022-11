Cristiano Ronaldo ha già un record del mondo

Cristiano Ronaldo continua a macinare primati del mondo, nonostante in questa stagione stia soffrendo molto e sia bersaglio di numerose critiche e polemiche. L'attaccante portoghese del Manchester United sui social è una star indiscussa e la sua popolarità tocca vette sempre più elevate, forse anche grazie alle ultime vicende che lo hanno colpito in negativo.

Cristiano Ronaldo è il primo a raggiungere e superare i 500 milioni di follower su Instagram, cresciuti parecchio proprio nelle ultime settimane dopo l'intervista di Cr7 al Sun. Come sappiamo, a gennaio probabilmente l'ex Juve lascerà il Manchester United, dopo aver attaccato pesantemente l'allenatore e la società inglese. Lui vorrebbe tornare al Real Madrid , ma per ora non ci sono stati segnali da Florentino Perez .

Si deve per ora accontentare del record di Instagram, con i seguaci che sono sicuramente cresciuti anche in vista della presenza di Ronaldo ai Mondiali. Sarà ancora lui a guidare il Portogallo, a caccia di una storia affermazione in un campionato del mondo, cosa finora mai riuscita ai lusitani. Il contatore dei follower in questo mese è certamente destinato a crescere ancora.