Cristiano Ronaldo al Pescara: la foto che tutti aspettavano

Nella giornata di oggi, Cristiano Ronaldo ha ufficializzato la rescissione consensuale del suo contratto con il Manchester United . I Red Devils hanno dato il benservito al fenomeno di Madeira tramite un comunicato ufficiale, e anche CR7 ha voluto commentare, sottolineando tuttavia il proprio amore, in ogni caso, per tutti i tifosi dello United .

Tra le tante squadre che si stanno nominando in questo periodo, ne spunta una piuttosto inaspettata: il Pescara.

Il Pescara su Twitter: "Non pubblicheremo la foto di Ronaldo con la nostra maglia"

Tra le varie squadre accostate a Ronaldo, cerca di farsi largo il Pescara Calcio con un post letteralmente geniale pubblicato su Twitter.

In questo periodo, quando i grandi campioni sono in aria di trasferimento, è ormai una moda da parte di club improponibili il cercare di guadagnare attenzione mediatica tramite post ironici od offerte quanto mai campate per aria. Questo è il caso del post della società abruzzese.

Il Pescara infatti, nella giornata di oggi, ha pubblicato un immagine di Cristiano Ronaldo mentre indossa la maglia da gara della società (chiaro uso di photoshop, ovviamente), il tutto accompagnato dalla caption: "Ce lo state chiedendo in molti. No, non pubblicheremo la foto di #Ronaldo con la nostra maglia. Sarebbe banale e cringe".

Una trovata commerciale clamorosa, e un post in se davvero molto divertente.