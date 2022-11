Ronaldo commosso durante l'inno del Portogallo: lacrime trattenute a stento

È il momento del debutto per il Portogallo al Mondiale in Qatar. I lusitani sfidano il Ghana nella loro prima partita, con Cristiano Ronaldo titolare in campo. Per il fuoriclasse portoghese è una partita carica di emozioni , dopo i recenti avvenimenti che l'hanno portato all'addio al Manchester United .

Ronaldo, le lacrime durante l'inno del Portogallo

Ronaldo sta infatti giocando il Mondiale da svincolato di lusso, in un momento dunque cruciale per la sua carriera. Anche per questo motivo le telecamere allo stadio l'hanno ripreso emozionato durante l'inno del Portogallo, mentre a stento tratteneva le lacrime. Per CR7 questo sarà quasi certamente l'ultimo Mondiale in carriera.