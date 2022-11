Leao incanta anche al Mondiale, il Milan trema

MILANO - La vetrina del Mondiale servirà a Rafael Leao per dimostrare di essere un giocatore decisivo pure a livello internazionale. Il miglior giocatore della scorsa serie A, vuole evolvere e consolidarsi anche fuori dai confini italiani. Con la maglia del Milan lo sta facendo un passo alla volta, prima affermandosi nel nostro campionato attraverso gol, assist e giocate di grande qualità, poi lo ha fatto in Europa aiutando i rossoneri a conquistare gli ottavi di finale di Champions League. Ora è giunta l’ora di sfruttare al massimo la visibilità della rassegna mondiale e Rafa ha scelto il modo migliore per farlo. Il primo gol con la maglia del Portogallo ha un sapore speciale, perché si tratta di una rete in pieno stile Leao, arrivata dopo una progressione senza palla, prima di raccogliere e calciare al volo l’assist di Bruno Fernandez. La specialità della casa, tecnica e rapidità, un gol che tutto il mondo ha visto e che ha portato Leao a raccogliere una pioggia di complimenti dopo la gara. Ha impiegato solamente tre minuti dal suo ingresso in campo per essere decisivo, e questo ha reso la rete di Rafa ancora più particolare. L'attaccante del Milan, a 23 anni e 167 giorni, è divenuto il secondo giocatore più giovane del Portogallo ad aver segnato all'esordio ad un Mondiale dopo Joao Felix.

Esposizione L’esterno portoghese è in piena evoluzione e vuole sfruttare al massimo l’esperienza in Qatar per mettere un altro tassello importante nella sua giovane carriera. Tuttavia resta ancora aperta la situazione relativa al suo rinnovo di contratto con il Milan, e gli effetti di un mondiale giocato su ottimi livelli potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato. Il timore è che possano arrivare ancora più pretendenti e bussare alla porta dei rossoneri già nel prossimo mese di gennaio. Il Chelsea è sempre fortemente interessato, a questo potrebbero aggiungersi il Psg e il Manchester City, ma sarà sempre il Milan a decidere la cessione del giocatore, forte di una clausola risolutoria da 150 milioni di euro presente nel contratto di Rafa. Dalle parti di via Aldo Rossi verranno prese in esame solamente proposte irrinunciabili, che però potrebbero aumentare se Leao si mettesse in mostra ancora di più al mondiale, più di quanto lo stia già facendo con la maglia del Milan.