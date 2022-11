La frase di Ruben Dias sui giocatori dell'Uruguay: "Mandali a cag...."

Non farsi intimorire. Ruben Dias ha detto sostanzialmente questo al suo compagno Nuno Mendes nei primi minuti di Portogallo-Uruguay, seconda partita del girone ai Mondiali in Qatar. Con i sudamericani in pressione offensiva, dopo un fallo su Ruben Neves, proprio questi si è rivolto al compagno dandogli un consiglio: "Se iniziano a gridare, mandali a cag***". Un modo per fare coraggio al giocatore del Psg di fronte alla maggior fisicità degli uruguayani.