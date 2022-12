Ronaldo, urla contro il suo ct: “Hai una caz… di fretta nel sostituirmi"

Il Portogallo ha perso l’ultima partita del girone di Qatar 2022, sconfitto 2-1 dalla Corea del Sud del ct lusitano Paulo Bento, che ha così centrato la qualificazione per gli ottavi di finale. Sulla carta per la formazione di Fernando Santos si è trattato di un ko indolore, non avendo compromesso neppure il primo posto del girone, ma all’interno del gruppo c’è chi non ha preso bene l’imprevista piega assunta dal pomeriggio qatarino.

Corea del Sud-Portogallo: Ronaldo litiga con un avversario

Si tratta, ovviamente, di Cristiano Ronaldo, che come noto non ama perdere a prescindere dall’importanza della partita. Il numero 7, schierato da titolare nonostante la qualificazione già in tasca, non è riuscito a trovare la via del gol ed è parso per questo particolarmente nervoso durante il match, ma soprattutto dopo essere stato sostituito. Così, dopo lo screzio con un avversario della Corea che, sul punteggio ancora di 1-1, lo aveva invitato ad accelerare le operazioni di uscita dal campo, la rabbia vera e propria di CR7 è esplosa pochi secondi dopo ed ha avuto come destinatario proprio Fernando Santos.

Ronaldo: lo sfogo contro Fernando Santos

Le telecamere hanno infatti pizzicato un’espressione piuttosto accesa rivolta da Ronaldo al proprio allenatore: "Hai sempre una fottutissima fretta di sostituirmi, ma devi stare attento con me” lo sfogo di Cristiano prima di accomodarsi in panchina. Nel post-gara lo stesso Santos ha provato a smorzare i toni della tensione, asserendo che la rabbia di Ronaldo fosse legata proprio allo screzio avuto con il giocatore della Corea del Sud: "Pepe è dovuto intervenire per riportare la calma e Cristiano era teso". Tuttavia, le parole pronunciate dall’attaccante fanno pensare piuttosto alla delusione per essere stato sostituito per la terza volta su tre partite disputate nel Mondiale.

Ronaldo, il gol conteso con l'Uruguay e le tre sostituzioni in tre partite

Ronaldo non aveva nascosto il proprio fastidio già dopo aver dovuto lasciare il campo in anticipo nel primo match contro il Ghana all’88’ sul 3-1, pochi secondi prima del gol degli africani che riaprì la partita, e poi contro l’Uruguay a nove minuti dalla fine, partita segnata dal gol “conteso” con Bruno Fernandes, poi assegnato dalla Fifa al centrocampista dopo aver ravvisato che Cristiano non aveva toccato il pallone sul tiro-cross del compagno di squadra.