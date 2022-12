Il ct Santos: "Portogallo fantastico. Ronaldo è il capitano, siamo amici"

Fernando Santos si gode l'accesso ai quarti di finale, ma anche la bellissima prestazione del suo Portogallo , che ha schiantato per 6-1 la Svizzera di Yakin . E' stata la grande serata di Gonçalo Ramos , autore di una tripletta. A fine partita, l'allenatore dice: "E' stata una grande partita. Ai giocatori vanno i nostri complimenti. Ora dobbiamo tornare con i piedi per terra. E' stato fantastico, ma ci sono ancora tre partite e ne abbiamo un'altra tra quattro giorni".

Il discorso si sposta inevitabilmente su Cristiano Ronaldo , escluso dai titolari ed entrato in campo solo al 72': "L'esclusione di Ronaldo? Anche Dalot ha giocato al posto di Cancelo . Le decisioni sono dipese dalle dinamiche di gioco. Problemi con Cristiano? Ho già risposto a questa domanda. Non c'è alcun problema, siamo amici da molti anni. Tutto è completamente risolto e lui ha dato l'esempio di un vero capitano".

Anche Pepe ha detto la sua su Cr7: "Cristiano sa perfettamente che la cosa più importante è il 'noi', il Portogallo. Oggi il nostro commissario tecnico ha fatto le sue scelte che vanno rispettate, tutto qui". Il centrale difensivo ha trovato pure la via della rete e dice a Rtp3: "Abbiamo fatto un gran lavoro soprattutto nel primo tempo. Il mio gol? Ero nel posto giusto al momento giusto, per il resto abbiamo dimostrato che il lavoro del collettivo paga", Ora c'è il Marocco: "Noi favoriti? Nel calcio di oggi non è sufficiente avere maggiore qualità rispetto agli avversari, bisogna lavorare duramente e preparare bene la partita, sarà una grande battaglia".