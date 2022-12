Ronaldo, il post con una citazione che non sfugge ai tifosi della Juve

Il Portogallo meglio senza Cristiano Ronaldo ? A giudicare dal debordante 6-1 sulla Svizzera nell'ultimo ottavo di finale del Mondiale in Qatar , sì. Ma intanto l'ex Juve, insieme al commissario tecnico Fernando Santos , sembra voler dribblare le polemiche con un messaggio "conciliante" sui social.

Cristiano Ronaldo e i complimenti social ai giovani talenti del Portogallo

Che, a ben vedere, strizza l'occhio ai tempi della Vecchia Signora, forse per l'abitudine ancora non del tutto rimossa a usare una terminologia tanto cara ai tifosi bianconeri. Si comincia con un elogio alla squadra e ai giovani di qualità che possiede (uno di questi, il classe 2001 Gonçalo Ramos, che l'ha sostituito): "Giornata incredibile per il Portogallo, con un risultato storico nella più grande competizione calcistica mondiale. Prestazione di lusso da parte di una squadra piena di talento e gioventù. La nostra seleziona si merita i complimenti".