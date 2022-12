Portogallo, Cristiano Ronaldo: "Gruppo troppo unito per essere spezzato"

Cristiano Ronaldo su Instagram: "Gruppo troppo unito per essere spezzato"

Cristiano Ronaldo ha iniziato in panchina la partita che il Portogallo ha vinto 6-1 contro la Svizzera negli ottavi di finale del Mondile in Qatar. I tifosi, tra l'altro, vorrebbero la conferma di Ramos, colui che ha preso il posto di CR7 in campo, anche nella sfida dei quarti di finale contro il Marocco.

Per questa e per altre questioni interne, si era parlato di un Ronaldo pronto a lasciare il ritiro della nazionale lusitana. Questa notizia è stata smentita da parecchi organi, ultimo lo stesso CR7 che, tramite un post su Instagram, ci ha tentato di rimarcare l'unione che si vive nel ritiro del Portogallo:

"Un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne. Una nazione troppo coraggiosa per farsi intimidire da qualsiasi avversario. Una squadra nel vero senso della parola, che lotterà per il sogno fino alla fine! Credete in noi! Avanti, Portogallo!”.

Il tutto aggiungo a un foto che ritrae la quasi totalità dei giocatori portoghesi mentre si abbraccia dopo un gol segnato.