Portogallo, scoppia il caso Cancelo: i gesti dopo i gol contro la Svizzera scatenano la furia dei tifosi

Non solo Cristiano Ronaldo. Fa ancora discutere la scelta del ct Fernando Santos di lasciare CR7 in panchina per gli ottavi di finale contro la Svizzera, ma l'ormai ex Manchester United non è stato l'unico giocatore a perdere il posto da titolare. Dopo essere stato impiegato nelle prime tre gare del Portogallo ai Mondiali in Qatar, anche Joao Cancelo è stato sostituito, a sorpresa, dal ct portoghese. Un'altra scelta che ha fatto discutere, ma che ha sicuramente ripagato visto che il suo sostituto, Raphael Guerreiro, si è reso protagonista di una grande prestazione segnando anche un gol.