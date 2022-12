Ronaldo voleva lasciare il Mondiale? Joao Felix risponde così

DOHA (Qatar) - La nazionale portoghese è pronta per affrontare il Marocco nei quarti di finale del Mondale, ma le polemiche nel ritiro della formazione lusitana non mancano. La panchina di Cristiano Ronaldo contro la Svizzera sta facendo molto rumore, e le voci di un presunto strappo tra CR7 e il commissario tecnico continuano a inseguirsi: il giocatore dopo la partita avrebbe minacciato di lasciare il ritiro della nazionale.

La risposta di Joao Felix

In conferenza stampa - per presentare la sfida contro il Marocco - è arrivato Joao Felix che ha respinto l’indiscrezione che riguarda il capitano. "Non risponderò a questo - ha dichiarato il talento dell’Atletico Madrid - è già stato discusso. Voglio solo lasciare un messaggio a tutti i portoghesi e ai media: il Portogallo è in una grande competizione, penso che dovremmo essere tutti più uniti e non cercare di rovinare il atmosfera che abbiamo nella Selezione".