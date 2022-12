Da Georgina alle sorelle di Ronaldo: che attacchi a Fernando Santos!

"Oggi il tuo amico e allenatore ha deciso male". Non poteva mancare l'attacco social di Georgina Rodriguez , fidanzata di Cristiano Ronaldo , al ct del Portogallo Fernando Santos , che contro il Marocco ha deciso di lasciare in panchina CR7 (per la seconda gara di fila) per inserirlo poi nella ripresa nel tentativo - vano - di rimontare lo svantaggio. Il risultato è stato che l'ex Juve e United non ha inciso e la nazionale portoghese è stata eliminata dal Mondiale a un passo dalla semifinale.

Il messaggio polemico di Georgina

Georgina ha aggiunto nella sua storia Instagram: "Quest'amico per cui hai speso tante parole di ammirazione e rispetto. Lo stesso che mettendoti in campo ha visto come è cambiato tutto, ma ormai era troppo tardi. Non si può sottovalutare il miglior giocatore del mondo, la sua arma più potente. Non si può neanche metterci la faccia per qualcuno che non lo merita. La vita ci dà lezioni. Oggi non abbiamo perso, abbiamo imparato".

Gli attacchi delle sorelle di Ronaldo

"Hanno ucciso l'uomo, hanno ucciso una nazionale, hanno ucciso una nazione", questo invece il commento di Elma Aveiro, sorella di Ronaldo, nella sua storia Instagram. Sui social attacca anche Katia Aveiro, altra sorella di CR7: "In attesa della lista dei colpevoli di questa sconfitta... I telecronisti furbi (falliti) in Portogallo devono essere preoccupati per l'andamento del lavoro... Triste per la squadra, ora bisogna alzare la testa e seguire il percorso... Dio sa tutto", scrive. Poi un pensiero per Cristiano in lacrime: "Questo è quello che mi spezza il cuore... Noi siamo con te, fratello, fino alla morte".