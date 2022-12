En-Nesyri, l’eroe del Marocco che ha stracciato Ronaldo nel salto in alto…

Youssef En-Nesyri si è imposto come l'eroe del Marocco, con il suo gol che ha regalato alla selezione africana la storica qualificazione alla semifinale del Mondiale in Qatar. L'attaccante marocchino del Siviglia ha segnato di testa l'unica rete della sfida contro il Portogallo (1-0) con un salto incredibile. Doppia beffa per Ronaldo: non solo è stato eliminato dalla Coppa del Mondo, ma il suo precedente record è stato stracciato.