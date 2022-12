"Cristiano Ronaldo non lascia il Portogallo: vuole giocare Euro 2024"

LISBONA (PORTOGALLO) - In quale club giocherà nel 2023 Cristiano Ronaldo ancora non si sa, ma per quanto riguarda il futuro in nazionale forse la storia tra CR7 e il Portogallo non è ancora giunta al capolinea. Il quotidiano di Lisbona "Correio da Manhã" rivela in esclusiva che l'ex United non si ritirerà dalla nazionale per disputare l'Europeo del 2024, quando avrà 39 anni. Ronaldo vorrebbe continuare a rappresentare il suo paese anche se Fernandos Santos rimarrà come ct in panchina. Non c'è nulla di ufficiale, ma la decisione finale potrebbe essere questa.