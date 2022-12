Matthaus aspro: “Ronaldo ha fatto del male al Portogallo”

Aspro, critico, cattivo nei confronti di Cristiano Ronaldo . Lothar Matthaus , ex campione della Nazionale tedesca e dell 'Inter , a Mondiali finiti dice la sua su Cr7 parlando durante un podcast di Sport Bild. E i suoi non sono certo giudizi lusinghieri nei confronti dell'ex Manchester United , che ha trovato poco spazio anche ai campionati del mondo.

Matthaus: “Ronaldo maggiore delusione dei Mondiali”

Matthaus spiega: “La più grande delusione del Mondiale senza dubbio è Cristiano Ronaldo. Ha fatto male a se stesso e al Portogallo. Era un giocatore eccellente, un marcatore di livello mondiale, ma sta distruggendo la sua eredità. È difficile per immaginarlo a gennaio in qualsiasi club. E mi dispiace per lui”.