Ronaldo, un tweet "offensivo" della Fifa scatena la bufera e viene rimosso: ecco cosa diceva

ROMA - Un tweet pubblicato pubblicato dall'account ufficiale della Coppa del Mondo - e prontamente cancellato - ha visto come protagonista Cristiano Ronaldo e ha suscitato non poche polemiche per contenuto del post e foto a corredo. "Pollice in su se ti è davvero piaciuta la Fifa World Cup", c'era scritto nel post originale, unitamente alla foto del fuoriclasse lusitano, sorridente e ritratto mentre dedicava il pollice a qualcuno in tribuna prima di un match del 'suo' Portogallo. Nonostante il post sia poi stato rimosso, qualche utente è riuscito a fare uno screenshot per poi ripubblicarlo sui social.