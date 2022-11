Qatar 2022, pronostico e statistiche di Uruguay-Corea del Sud

"La Celeste" ha chiuso al terzo posto il girone di qualificazione sud americano, soltanto Brasile e Argentina sono riusciti a conquistare più punti di Cavani e soci. La Nazionale allenata da Diego Alonso ha sempre vinto nelle ultime 4 sfide di qualificazione al Mondiale (1-0 al Paraguay, 4-1 al Venezuela, 1-0 al Perù e 2-0 al Cile).

La Corea del Sud invece nel suo girone di qualificazione ha dimostrato di avere un ottimo reparto difensivo. Kim e compagni hanno subito soltanto tre reti in dieci incontri.

Uruguay favorito ma... scopri il pronostico

Per le quote l’Uruguay parte con i favori del pronostico ma occhio alle sorprese. Il potenziale difensivo degli asiatici potrebbe portare "La Celeste" a faticare più del dovuto per trovare la via del gol.

Il segno 1 è in lavagna a poco più di 1.75 mentre la “combo” che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-3 moltiplica la posta per 1.70. Più Under che Over 2,5 al 90’.