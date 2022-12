Inghilterra-Senegal, le quote sorridono ai "Tre Leoni"

Ad Al Khor va in scena il confronto tra l’ Inghilterra e il Senegal . I “ Tre Leoni ” hanno staccato il biglietto per questa fase ad eliminazione diretta superando prima per 6-2 l’ Iran e poi dopo aver pareggiato per 0-0 contro gli Usa hanno battuto il Galles per 3-0.

Per il Senegal l’esordio al Mondiale è coinciso con la sconfitta per 2-0 contro l’Olanda. Archiviato il ko iniziale la formazione guidata da Aliou Cisse ha cambiato passo superando prima il Qatar per 3-1 e completando l’opera con il 2-1 all’Ecuador.

Goal in vista ad Al Khor

Match decisivo, per andare avanti bisogna soltanto vincere e, per farlo, bisogna... segnare. Entrambe le squadre hanno gli uomini in grado di andare in rete, l’Inghilterra parte favorita a circa 1.55 ma il Goal non si può di certo escludere del tutto.