Mondiali, al via i quarti: il pronostico di Croazia-Brasile

Croazia-Brasile, tutto facile per la Seleçao? Fai il tuo pronostico

Segno 2 più Under 4,5, ecco la quota della combo

Le statistiche dicono che finora la Seleçao ha effettuato trenta tiri nello specchio contro i venti della Croazia. Un dato che rispecchia l'atteggiamento decisamente più offensivo dei sudamericani rispetto a quello più accorto della Croazia, a cui manca un valido riferimento offensivo a cui appoggiarsi.

Il Brasile di Tite visto contro gli asiatici sembra inarrestabile per chiunque, a maggior ragione per la timida Croazia vista contro il Giappone (e non solo). Gli uomini di Dalic potrebbero oltretutto risentire delle fatiche... supplementari del match contro i Samurai Blu.

Osservando i risultati delle due nazionali si riscontra la presenza di un solo Over a testa (che coincide tra l’altro con una vittoria per 4-1) e tre Under 2,5.

Per le quote non ci sono dubbi su chi porterà a casa vittoria e qualificazione nei novanta minuti regolamentari. Il segno 2 della Seleçao vale circa 1.40, il pareggio sfiora quota 5 mentre l’1 della Croazia oscilla tra 8.30 e 9 volte la posta.

Un esito buono per le scommesse potrebbe essere la combo 2 più Under 4,5 a 1.60. Un possibile cluster di risultati comprende 0-2, 1-2, 0-3, 1-3 in lavagna a 2.35.