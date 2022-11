Koulibaly: la grande promessa ai tifosi del Napoli

Kalidou Koulibaly è stato sconfitto all'esordio dei Mondiali del Qatar. Il Senegal ha ceduto proprio nei minuti finali all'Olanda di Van Gaal. Il difensore africano, ex Napoli, non è comunque troppo abbattuto nonostante il ko, a suo dire arrivato immeritatamente. Koulibaly ha trovato il modo anche per parlare della sua ex squadra, il Napoli, facendo una grande promessa ai tifosi azzurri.