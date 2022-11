Serbia, il sogno di Vlahovic comincia... contro la difesa della Juve

Un gioco del destino classico della roulette del Mondiali : ritrovarsi di fronte a tanti compagni di squadra nella stagione di club. Questa sera è ciò che accadrà, in particolare, a Dusan Vlahovic , che nella sfida più attesa e che chiuderà la prima giornata dei gironi, Brasile-Serbia (in programma alle 20), si troverà di fronte all'intera retroguardia della Juventus.

Brasile-Serbia: differentemente dalla Juve, a Vlahovic mancherà Kostic

Il "Brasile d'Europa", si dice sempre della Serbia - e ancor prima della Jugoslavia unita - in termini calcistici. Ebbene: contro il "vero" Brasile, Vlahovic, che non potrà essere ispirato dai cross di un altro bianconero come Filip Kostic (infortunato), potrà contare sulle giocate del laziale Sergej Milinkovic-Savic per scardinare quella retroguardia solitamente "amica" e attualmente la meno perforata in Serie A.