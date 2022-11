Stojkovic tra delusione e speranze: “Spero di avere Kostic”

La Serbia, alla distanza, ha ceduto al Brasile. Come da pronostico. Iniziando dunque con il piede sbagliato i Mondiali in Qatar. La formazione di Dragan Stojkovic ha provato a metterla sul piano fisico e per un po' il piano ha funzionato. Nel secondo tempo, però, è emersa la maggiore tecnica dei sudamericani contro un avversario che aveva anche dovuto rinunciare ad avere al cento per cento alcuni elementi fondamentali della rosa.

Stojkovic: “Nel secondo tempo non ci siamo imposti fisicamente” Spiega così la sconfitta Stojkovic: “Nel secondo tempo non siamo riusciti a imporci fisicamente: la chiave sta tutta qui”. Se poi devi fare a meno dell'esterno migliore della scorsa Europa League, ora alla Juve, e del tuo attaccante principale, diventa davvero dura: “Il Brasile è troppo bravo per non approfittare del nostro calo fisico. Nella prima parte siamo stati più solidi, più uniti. Bisogna anche considerare i tre giocatori convalescenti che non erano al top, ovvero Vlahovic, Mitrovic e Kostic”.