Vlahovic senza freni, esultanza polemica con la Serbia: il motivo

La risposta di Vlahovic alle polemiche

Alcuni giornali serbi avevano lanciato la news di un flirt tra il calciatore juventino e la moglie di un compagno di squadra: Predrag Rajkovic. I due sarebbero stati scoperti a letto insieme durante il ritiro, dove è consentito l'ingresso alle famiglie. La notizia era una fake: la donna non si trovava neanche in Qatar. Oltre a dover smentire questa news, Vlahovic era stato tirato in ballo anche per le sue condizioni fisiche. La sua esultanza è sembrata una chiara risposta a tutte le polemiche che si sono costruite intorno al suo nome.