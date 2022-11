Luis Enrique e la Costa Rica: l’errore geografico è clamoroso

Nel primo appuntamento sul suo canale Twitch, Luis Enrique è protagonista di una gaffe inaspettata. Il tecnico della Spagna, che condurrà per tutto il Mondiale una rubrica on line dal ritiro della squadra, ha parlato del Costa Rica, prossimo avversario in Qatar, definendola una nazionale sudamericana. L'errore non è passato inossercato ed ha scatenato ilarità sul web.