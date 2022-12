Luis Enrique, quei minuti con la Spagna eliminata e l’infarto: “Menomale che…”

DOHA (Dubai) - Il ct della nazionale iberica critica la condotta della propria squadra dopo la sconfitta contro il Giappone. "Nel calcio ci sono i meriti e io non sono per niente contento - ha affermato il termine della sfida persa contro il Giappone - volevo vincere la partita e chiudere il girone al primo posto, ma il Giappone ci ha superato. Eravamo partiti bene, segnando e senza subire situazioni pericolose. Nell'intervallo avevo detto ai miei giocatori di stare attenti, ma appena abbiamo iniziato il secondo tempo siamo entrati in modalità collasso. Non ho niente da festeggiare, non sono affatto contento”.