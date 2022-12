"La Spagna ha perso di proposito per un motivo": la pesante accusa dell'ex Real

La Spagna non è finita nella parte del tabellone dove c'è il Brasile e ha eliminato la Germania : il tutto con una mossa sola, perdendo con il Giappone . Secondo l'ex Real Madrid , il messicano Hugo Sanchez , però, gli iberici avrebbero perso deliberatamente con i nipponici proprio per non finire dalla parte del Brasile, La pesante accusa viene riportata da Espn.

Hugo Sanchez: “Non temono il Brasile, ma lo rispettano”

E' stato il presentatore dell'emittente televisiva Davide Faitelson a chiedere a Hugo Sanchez: “Mi stai assicurando che la Spagna ha cercato questo risultato per evitare il Brasile?”. Il 64enne, che ha giocato tre mondiali con la maglia del Messico, ha replicato: “Te lo assicuro. Io non c'ero e non sono nella mente di Luis Enrique, ma lui aveva pensato a quale fosse il modo migliore per evitare il Brasile nei quarti di finale”.

In realtà, ci sono stati cinque minuti in cui anche la Spagna era fuori, quando Costarica è andata in vantaggio con la Germania, che poi ha ribaltato il risultato e ha ottenuto un inutile 4-2. “Era un rischio che valeva la pena correre. Non è che temono il Brasile, ma lo rispettano”.

Gli analisti messicani Roberto Gomez Junco e Francisco Gabriel de Anda hanno guardato increduli, ma secondo As Hugo Sanchez ha proseguito: “L'allenatore non lo ammetterà mai. Gli allenatori non dicono 'Li ho lasciati vincere'”.

Spagna: ora il Brasile può esserci solo in finale

Gli spagnoli sono ora nella parte opposta del tabellone rispetto al Brasile che potrebbero affrontare solo in finale. Il Giappone, invece, dovesse battere la Croazia, poi troverebbe sulla sua strada proprio Richarlison e compagni.

Se la Spagna ha fatto davvero dei calcoli, li ha fatti a partite in corso, rischiando come detto anche l'eliminazione. Ma forse evitare il Brasile valeva qualche battito in meno al cuore.