"Real Madrid, Asensio tra rinnovo e partenza: quattro club su di lui"

In scadenza di contratto col Real Madrid , i Blancos sembrano propensi, scrive Mundo Deportivo, ad offrirgli un rinnovo. Starà al classe 1996 decidere se rimanere o no, consapevole che al Santiago Bernabeu non sarà titolare nonostante l'apprezzamento di Ancelotti .

Milan, Juve e Arsenal su Asensio

Mundo Deportivo continua a riportare, anche nella giornata di oggi, l'interesse di Juve e Milan per il trequartista iberico. Interesse non nuovo quello delle due società italiane, anche se al momento sembra complicato che possano investire tanto su un singolo giocatore.

La prorità dei bianconeri al momento non è il mercato, mentre il Milan sembra intenzionato a spendere il tesoretto derivante dalla qualificazione agli ottavi di Champions League in altro modo, concentrandosi sui rinnovi di alcuni giocatori, come Leao e Bennacer.

Proprio per questo al momento l'Arsenal di Mikel Arteta pare essere in vantaggio per acquistare, già a gennaio, l'attaccante della nazionale spagnola. Sembra infatti che Asensio sia una specifica richiesta del manager dei Gunners, che non avrebbero problemi a prelevarlo già a gennaio, magari pagando un piccolo indennizzo al Real Madrid.

Spostandosi in Inghilterra, il Mirror riporta anche l'interessamento del Liverpool per il trequartista della Roja. Jurgen Klopp è notoriamente un estimatore del ragazzo, nonostante l'attacco dei Reds, tra Nunez, Luis Diaz, Diogo Jota, Salah e Firmino sembra già molto ricco di talento.

Certamente, il futuro di Asensio verrà deciso dopo la Coppa del Mondo, dove la Spagna giocherà gli ottavi di finale contro la sorpresa Marocco.