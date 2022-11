Embolo segna e non esulta: il motivo è pazzesco

Esordio positivo al Mondiale per la Svizzera , che ha vinto di misura la sua prima partita contro il Camerun . La sfida è finita sull'1-0, con la rete decisiva al terzo minuto del secondo tempo di Breel Embolo su assist di Xherdan Shaqiri . L'attaccante del Monaco ha così risolto una partita complicata, facendo festeggiare il pubblico svizzero e i suoi compagni. A sorpresa, però, Embolo non ha esultato dopo il suo gol .

La Svizzera batte il Camerun per 1-0: decide un gol di Embolo

Embolo segna ma non esulta: il motivo

Il motivo è nelle origini del giocatore: Embolo è nato in Camerun a Yaoundé, capitale del Paese africano. L'attaccante è poi cresciuto in Svizzera, diventando un cittadino elvetico dal 2014. Embolo ha poi scelto proprio la Svizzera come Nazionale, invece del Camerun, ma ovviamente in un'occasione come questa ha voluto comunque mostrare un segno di rispetto.