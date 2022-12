Valverde esulta in faccia all'arbitro dopo il rigore parato: il gesto scatena una bufera

Rochet respinge il rigore al 19' e sono momenti di gioia sfrenata per i giocatori dell'Uruguay. Cinque minuti dopo l'errore di André Ayew, i sudamericani andranno in vantaggio con De Arrascaeta, che arrotonderà sei minuti dopo. Il 2-0 al Ghana non sarà però sufficiente ai sudamericani per qualificarsi agli ottavi di finale a causa del 2-1 segnato dalla Corea del Sud al Portogallo al 91'. Intanto, però, l'esultanza eccessiva di Federico Valverde dopo il rigore respinto dal suo portiere scatena una bufera.

Valverde: l'urlo di gioia e il direttore di gara Valverde è in mezzo all'area rigore dopo il penalty parato. Con l'arbitro praticamente a pochi centimetri di distanza, gli esulta in faccia più volte. A fine gara, il suo gesto scatena le critiche. Tra l'altro, proprio il fischietto a fine partita verrà praticamente inseguito dai giocatori dell'Uruguay per un presunto rigore non concesso a Cavani, che avrebbe significato – se trasformato – il passaggio del turno per la Celeste.