L'Uruguay esce dal Mondiale e Cavani è una furia: gesto clamoroso nel tunnel

La vittoria per 2-0 contro il Ghana nell'ultimo turno della fase a gironi del Mondiale, non è servita all'Uruguay per portare a casa la qualificazione agli ottavi di finale. Il gol segnato dalla Corea del Sud nel recupero del match contro il Portogallo, ha sancito l'eliminazione della squadra sudamericana. I calciatori uruguaiani hanno sfogato la loro delusioni in diversi modi: Suarez si è lasciato andare ad un pianto disperato in panchina, mentre Edinson Cavani se l'è presa contro il monitor del Var, presente a pochi passi dalle panchine. Rientrando verso gli spogliatoi, l'ex attaccante del Napoli ha scaraventato a terra il monitor con una spinta vigorosa. L'immagine è stata immortalata ed ha fatto immediatamente il giro del web.