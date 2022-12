Mistero Muslera, il folle gesto dopo l'eliminazione dell'Uruguay: mani addosso all'arbitro? Il video è virale

Muslera e il faccia a faccia con l'assistente

Fernando Muslera, ex portiere della Lazio (che in questo Mondiale non ha giocato neanche un minuto) ha aggredito uno degli assitenti dell'arbitro Siebert (che ha diretto la sfida con il Ghana). Muslera è stato protagonista di un lungo faccia a faccia con lui, protestando per alcune decisioni prese durante la gara. Sul web il video è diventato immediatamente virale.