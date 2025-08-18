Nico Paz e Valentin Carboni convocati dall'Argentina: tutti gli altri "italiani"

Nico Paz del Como e Valentin Carboni del Genoa sono stati convocati dall' Argentina in vista delle prossime partite del 2025 dal commissario tecnico Lionel Scaloni , che ha stilato una lista preliminare di 31 giocatori per il doppio appuntamento delle qualificazioni sudamericane al Mondiale 2026 .

Scaloni chiama ancora anche Nico Gonzalez e Lautaro Martinez

La prima sfida è in programma il 4 settembre con il Venezuela, la seconda il 9 contro l'Ecuador. In elenco diversi gli "italiani" scelti dal ct della Seleccion. Oltre a Nico Paz e Valentin Carboni sono stati confermati Nico Gonzalez della Juventus e Lautaro Martinez dell'Inter.

Qualificazioni Mondiale 2026, i convocati dell'Argentina

Di seguito l'elenco completo dei convocati da Scaloni: Emiliano Martinez (Aston Villa), Walter Benitez (Crystal Palace), Geronimo Rulli (Marsiglia), Cristian Romero (Tottenham), Nicolàs Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Marsiglia), Juan Foyth (Villarreal), Nicolas Tagliafico (Lione), Marcos Acuna (River Plate), Julio Soler (Bournemouth), Facundo Medina (Marsiglia), Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atletico Madrid), Nicolas Paz (Como), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Real Betis), Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid), Valentin Carboni (Genoa), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Angel Correa (Tigres de la UANL), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Nicolas Gonzalez (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martinez (Inter), Josè Manuel Lopez (Palmeiras).