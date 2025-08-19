Brasile, Vinicius non convocato da Ancelotti: ecco il motivo

Carlo Ancelotti non ha inserito Vinicius Jr tra i preconvocati del Brasile per le sfide, valide per la qualificazione per la Coppa del Mondo 2026, in casa contro il Cile e in trasferta contro la Bolivia. Il Brasile ha già staccato il pass per la competizione iridata, Vinicius deve scontare un turno di squalifica e, secondo la stampa brasiliana, dopo una stagione in cui ha collezionato più di 60 presenze tra club e nazionale, Ancelotti ha deciso di risparmiargli il viaggio e la fatica che avrebbe dovuto sopportare per affrontare la Bolivia.