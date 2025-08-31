La precisazione di Infantino: "Procedure di immigrazione agevoli per i Mondiali 2026"

La precisazione di Infantino

"Penso che sia importante chiarire questo punto. Ci sono molti malintesi in giro. Tutti saranno i benvenuti in Canada, Messico e Stati Uniti per la Coppa del Mondo Fifa del prossimo anno. Stiamo lavorando proprio per questo", ha spiegato durante una conferenza stampa che ha seguito una riunione dei 54 presidenti delle federazioni affiliate alla CAF – la confederazione africana - a Nairobi, in Kenya. "Alla Coppa del Mondo per club FIFA di quest'anno, abbiamo avuto tifosi provenienti da 164 paesi diversi (negli Stati Uniti) senza, ovviamente, alcun problema. Ovviamente, c'è una procedura da seguire per ottenere i visti e così via. Questo processo sarà agevole e garantirà che coloro che si qualificheranno potranno venire con i loro tifosi". Con 11 delle 16 città ospitanti situate negli Stati Uniti, la maggior parte dei visitatori stranieri avrà intenzione di assistere alle partite negli stadi americani. Infantino, che ha incontrato il presidente Donald J. Trump in diverse occasioni, ha affermato che è in corso un coordinamento con le autorità americane per snellire le procedure di immigrazione dei tifosi. "Dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo migliorarlo, dobbiamo semplificarlo, ma c'è sicuramente l'impegno del governo degli Stati Uniti a garantire che il processo sia agevole, in modo che i tifosi di tutto il mondo siano i benvenuti”, ha aggiunto.

Il Mondiale a 48 squadre

Oltre ai tre co-organizzatori, 10 paesi si sono già qualificati per la fase finale, ma nessun paese africano lo ha ancora fatto. Quarantuno delle 54 federazioni africane affiliate alla Fifa non hanno mai partecipato a una Coppa del Mondo, quindi l'aumento del numero di squadre partecipanti da 32 a 48 offre a molti paesi un'opportunità unica di partecipare al grande evento mondiale. Infantino ha affermato che questa innovazione è stata introdotta anche per garantire che il torneo, che dovrebbe coinvolgere circa sei miliardi di persone in tutto il mondo, abbia un impatto che vada ben oltre il campo da gioco. “Vogliamo unire il mondo e lo faremo il prossimo anno”, ha spiegato il presidente della Fifa. "Il mondo ha bisogno di occasioni di unità, di riunire le squadre, di riunire le persone, di riunire i tifosi. Ci aspettiamo che milioni di tifosi vengano negli Stati Uniti, in Canada e in Messico il prossimo anno. Vogliamo che sia una festa e tutti si stanno impegnando per renderla tale. Quindi, ancora una volta, tutti saranno i benvenuti, siate positivi e vedrete che sarà una grande, grandissima festa della più grande Coppa del Mondo Fifa di sempre". L'espansione della Coppa del Mondo è in linea con gli Obiettivi strategici della Fifa per il calcio mondiale 2023-2027, volti a offrire maggiori opportunità alle 211 federazioni affiliate alla Fifa di vedere le loro squadre nazionali giocare sulla scena mondiale. Altri tornei giovanili della Fifa, come la Coppa del Mondo Under 17 e la Coppa del Mondo Under 17 femminile, sono stati ampliati e sono diventati eventi annuali, mentre altri, come la Coppa del Mondo per club, la Fifa Women’s Champions Cup (dal 2026) e la Coppa del Mondo per club femminile (dal 2028), offrono nuove opportunità alle squadre di club di competere con le loro pari al di fuori del proprio paese e continente.

L'Africa protagonista nel mondo

Alla domanda sulla quantità di calcio di alto livello, Infantino ha risposto che sono necessari un dialogo e un'attenta analisi paese per paese e regione per regione per garantire un calendario ottimale. “Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra il coinvolgimento di tutto il mondo - o di tutto il continente quando si tratta dell'Africa - e il fare qualcosa solo per l'élite o per tutti”, ha detto il presidente della Fifa, che ha osservato che, sebbene ci fossero solo quattro club africani alla Fifa Club World Cup 2025, ben 19 diverse nazionalità africane erano rappresentate dai giocatori delle 32 squadre in competizione. “Questo ha aperto nuove porte, nuove opportunità per i giocatori e noi, naturalmente, discutiamo sempre con tutte le parti interessate - i campionati, i club, le associazioni, ecc. - per trovare insieme il giusto equilibrio, ciò che ha più senso”, ha aggiunto. “Vediamo che gli stadi sono pieni, soprattutto quando giocano le squadre di casa, e c'è molto entusiasmo e coinvolgimento. E forse per alcuni giocatori o alcune squadre o alcuni paesi a volte c'è troppo calcio, in altri non ce n'è abbastanza. E chi dice che non c'è abbastanza calcio è in realtà la maggioranza dei casi e delle situazioni? Quindi dobbiamo affrontare tutto questo e cercare di trovare il giusto equilibrio”. Infantino ha anche sottolineato il ruolo che la Fifa ha svolto nello sviluppo del calcio attraverso investimenti diretti, in particolare attraverso Fifa Forward, che fornisce finanziamenti per progetti su misura ispirati alle esigenze e alle ambizioni di ciascuna federazione membro della Fifa. Giunto alla sua terza fase, Fifa Forward può fornire fino a 8 milioni di dollari a ciascuna federazione tra il 2023 e il 2026, sette volte l'importo ricevuto rispetto al ciclo 2011-14. "Stiamo investendo di più in termini di entrate che realizziamo nel calcio in Kenya e in tutta l'Africa. E una cosa che tendiamo a dimenticare in Africa, come in altre parti del mondo, è che nelle prossime settimane ci saranno alcune partite importanti, le qualificazioni per la Coppa del Mondo Fifa. E tendiamo a dimenticare che quello che abbiamo fatto è stato raddoppiare il numero di rappresentanti africani nella Coppa del Mondo. Erano cinque. In questa Coppa del Mondo saranno nove o dieci. Quindi, questo è qualcosa che porterà, ovviamente, un ulteriore sviluppo al calcio africano", ha detto Infantino prima della finale del Campionato Africano delle Nazioni 2024, che, come ha sottolineato, è stato - come altre competizioni regionali e continentali - anche un importante motore di progresso. “Abbiamo dato qualcosa a tutti. E questo è già, credo, un passo avanti. Ma crediamo anche molto nella Fifa e nella Caf, nelle associazioni regionali/zonali e nelle competizioni zonali. E ovviamente esamineremo queste questioni per vedere come possiamo migliorarle ulteriormente”.