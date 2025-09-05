Gattuso ringrazia tutti: "Italia, una vittoria di squadra. Ora testa a Israele"

"Bisogna ringraziare i ragazzi, nel primo tempo è mancato solo il gol. In questi giorni hanno lavorato bene, la prima è andata e pensiamo alla prossima". Parola del ct Gennaro Gattuso dopo la sua prima vittoria con la Nazionale nell'esordio in panchina a Bergamo contro l'Estonia. "A tutta la squadra bisogna fare i complimenti - aggiunge Gattuso ai microfoni della Rai - giocare così quando si alza il livello si può rischiare. Abbiamo un obiettivo, far ritrovare l'entusiasmo agli italiani. Nel gioco del calcio si può sbaglliare ma complimenti ai miei ragazzi: ora pensiamo a recuperare per la partita con Israele, lunedì".

Le parole di Bastoni e Kean dopo la vittoria contro l'Estonia

"Gattuso ci trasmette un'energia e un entusiasmo enormi. Anche quando sei un attimo giù, lui è sempre lì, a spingere...Ti rendi conto in ogni momento che sei in nazionale e che è una grande responsabilità". Lo dice Bastoni, autore del gol del 5-0 sull'Estonia, ai microfoni di RaiSport. "Ora dobbiamo pensare alla partita con Israele: sappiamo cosa, purtroppo, succede nel mondo, e fa male. Ma dobbiamo concentrarci sulla partita". Soddisfatto anche Kean. "Con Retegui mi sono trovato molto bene, lui è un attaccante molto forte. Gattuso? Ha un grande esperienza, ci ha dato quel che mancava, la grinta".