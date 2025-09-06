Vlahovic conferma il momento d'oro: l'attaccante della Juve decisivo anche con la Serbia

Momento d'oro per Dusan Vlahovic. Dopo un'estate caratterizzata da voci e indiscrezioni di mercato, l'attaccante della Juventus torna ad essere decisivo, con il club e con la nazionale serba. A pochi giorni dal gol vittoria contro il Genoa, il classe 2000 trascina anche la Serbia di Stojkovic contro la Lettonia, realizzando una rete pesantissima in chiave qualificazione ai prossimi Mondiali.
Vlahovic, momento d'oro: l'attaccante della Juve decisivo anche con la Serbia
Nel girone K delle qualificazioni ai Mondiali del 2026, la Serbia supera di misura la Lettonia, portando a casa tre punti fondamentali per tenere il passo dell'Inghilterra. A Stojkovic basta il gol al minuto 12 di Dusan Vlahovic, che finalizza al meglio l'assist di Katai e apre subito le marcature al "Daugavas Stadions" di Riga. Dopo le reti segnate contro Parma e Genoa, l'ex Fiorentina conferma quanto di buono fatto in questo avvio di stagione in Serie A. Con lui, in campo anche un altro bianconero come Filip Kostic.