Qualificazioni mondiali, Hojlund in gol con la Danimarca. McTominay e Gilmour protagonisti con la Scozia

Oltre a Israele-Italia, in campo anche i gruppi B, C ed L che hanno visto brillare i giocatori del Napoli. A segno anche le vecchie conoscenze Ndoye, Muriqi e Perisic
Qualificazioni mondiali, Hojlund in gol con la Danimarca. McTominay e Gilmour protagonisti con la Scozia
2 min

Non solo Israele-Italia, il lunedì delle qualificazioni ai Mondiali 2026 proponeva anche altre sei partite, relative ai gruppi B, C ed L. Spiccano le nette vittorie di Svizzera e Scozia, ma anche il tracollo della Svezia in Kosovo. Colpo della Danimarca in Grecia e successo per la Croazia. Ecco il dettaglio delle sfide, girone per girone.

Gruppo B, Svizzera a punteggio pieno

Resta a punteggio pieno dopo due partite la Svizzera, che liquida nei primi 45 minuti la pratica Slovenia, grazie alle reti di Elvedi, Embolo e dell'ex-Bolognese Ndoye. Alle spalle degli elvetici la sorpresa Kosovo, che regola 2-0 la Svezia dell'ex milanista Tomasson, in gol anche l'ex laziale Muriqi.

Gruppo C, comandano Scozia e Danimarca

Appaiate a 4 punti in testa al girone ci sono Scozia e Danimarca, entrambe corsare. I britannici passano in Bielorussia con un gol 'da Serie A', assist del napoletano McTominay, torre di testa, per il centro in spaccata dell'attaccante del Toro, Che Adams, e un'autorete, provocata dall'altro giocatore di Conte, Gilmour; gli scandinavi, invece, vincono in Grecia, grazie agli acuti di Damsgaard, Christensen e del nuovo attaccante del Napoli, Hojlund, che entra nella ripresa e chiude il conto.

Gruppo L, aggancio Croazia

La Croazia, orchestrata da Modric, in campo per 82', travolge il Montenegro con i gol di Jakic, Kramaric, un'autorete e Perisic, e aggancia in vetta al girone la Repubblica Ceca. Nell'altro imperdibile match del gruppo L, successo di misura delle Far Oer, che batte ancora Gibilterra.

