Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Qualificazioni Mondiali, segna Ferguson ma l'Irlanda perde. Pareggia l'Ucraina

Si complica il percorso per in nazionale per l'attaccante della Roma. Stasera in campo Portogallo-Ungheria e Francia-Islanda
Qualificazioni Mondiali, segna Ferguson ma l'Irlanda perde. Pareggia l'Ucraina© EPA
2 min

In scena questa sera le ultime gare in programma di questa sosta per le nazionali, valide per le qualificazioni europee al Mondiale 2026. Nella prima gara della serata, sorprendente sconfitta dell'Irlanda in casa dell'Armenia (2-1). Per gli ospiti la rete porta la firma di Evan Ferguson. L'attaccante della Roma si ripete dopo aver segnato all'Ungheria nella giornata precedente. L'Irlanda resta però a un punto dopo due giornate, in attesa di Portogallo-Ungheria.

Il programma delle gare della serata

L'Ucraina pareggia in Azerbaigian per 1-1 nell'altra partita giocata nella tarda serata italiana. La rete di Sudakov, che in settimana aveva pubblicato la foto della sua casa bombardata a Kiev, è stata pareggiata dal rigore di Mahmudov. In serata, in programma Francia-Islanda, Cipro-Romania, Serbia-Inghilterra, Ungheria-Portogallo, Bosnia-Austria, Norvegia-Moldavia, Albania-Lettonia.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Italia, il bello dell'inspiegabileCosa serve per andare ai Mondiali all'Italia