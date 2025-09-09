Qualificazioni Mondiali, segna Ferguson ma l'Irlanda perde. Pareggia l'Ucraina

In scena questa sera le ultime gare in programma di questa sosta per le nazionali, valide per le qualificazioni europee al Mondiale 2026. Nella prima gara della serata, sorprendente sconfitta dell'Irlanda in casa dell'Armenia (2-1). Per gli ospiti la rete porta la firma di Evan Ferguson. L'attaccante della Roma si ripete dopo aver segnato all'Ungheria nella giornata precedente. L'Irlanda resta però a un punto dopo due giornate, in attesa di Portogallo-Ungheria.
Il programma delle gare della serata
L'Ucraina pareggia in Azerbaigian per 1-1 nell'altra partita giocata nella tarda serata italiana. La rete di Sudakov, che in settimana aveva pubblicato la foto della sua casa bombardata a Kiev, è stata pareggiata dal rigore di Mahmudov. In serata, in programma Francia-Islanda, Cipro-Romania, Serbia-Inghilterra, Ungheria-Portogallo, Bosnia-Austria, Norvegia-Moldavia, Albania-Lettonia.