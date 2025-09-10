Ancelotti furioso con gli arbitri, prima sconfitta con il Brasile: Wesley non gioca

Ancelotti contro l’arbitro in un ambiente surreale

L’altitudine torna a farsi sentire e questa volta a pagarne le conseguenze è il Brasile di Carlo Ancelotti, sceso in campo con una formazione rimaneggiata. A El Alto, a ben 4.150 metri sul livello del mare, è la Bolivia a imporsi 1-0. Il gol decisivo porta la firma di Miguel Terceros, che al termine del primo tempo realizza un calcio di rigore e consegna ai padroni di casa un trionfo storico contro i cinque volte campioni del mondo. Rigore che non è proprio andato giù al ct italiano: il VAR richiama l’attenzione del direttore di gara, il cileno Cristian Garay, che dopo la revisione indica il dischetto per un fallo di Bruno Guimarães su Fernández. All’inizio dell’intervallo Carlo Ancelotti si è fermato a protestare con l’arbitro per la decisione di concedere il penalty. Il romanista Wesley, l’unico italiano tra i convocati, è rimasto fuori per dolori muscolari.