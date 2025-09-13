Brasile, Ancelotti: "Restare qui anche dopo il Mondiale? Sarebbe fantastico". Su Neymar...

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - "Continuare con la Selecao anche dopo il 2026? Ho firmato un contratto annuale. Dopo il Mondiale tutto è aperto. Credo che in quel momento fosse giusto firmare un contratto annuale. Non ho problemi se la Federcalcio brasiliana vuole continuare. Non c'è problema". Così, in un'intervista alla 'Espn Brazil', il ct del Brasile Carlo Ancelotti non esclude di proseguire la sua avventura sulla panchina verdeoro anche dopo la rassegna iridata negli Stati Uniti, in Messico e in Canada tra meno di un anno. "Come ho detto, sono molto felice qui, anche la mia famiglia è felice. Possiamo pensarci. Abbiamo tempo per parlarne, non ho problemi a continuare. Sarebbe fantastico. Poi aggiunge: "Preparare il Brasile per i Mondiali è qualcosa di speciale".
Brasile, Ancelotti su Neymar: "Se sta bene fisicamente, giocherà in Nazionale"
Tra i vari temi toccati, il ct del Brasile parla anche di Neymar. L'ex fuoriclasse del Barcellona e del Psg, ora al Santos, non indossa la maglia verdeoro dall'ottobre del 2023. Ancelotti però apre a un suo possibile ritorno: "Non osserveremo come gioca Neymar, ovviamente. Tutti conoscono il suo talento. Nel calcio moderno, per sfruttare al meglio il suo talento, il giocatore deve essere in buone condizioni fisiche - spiega Ancelotti -. Se è al meglio delle sue condizioni fisiche, non avrà problemi a giocare in Nazionale. Ho parlato con lui e gli ho detto: 'Hai tempo per prepararti al meglio per essere lì e aiutare la squadra a dare il massimo in Coppa del Mondo'".