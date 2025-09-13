Brasile, Ancelotti: "Restare qui anche dopo il Mondiale? Sarebbe fantastico". Su Neymar...

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - "Continuare con la Selecao anche dopo il 2026? Ho firmato un contratto annuale. Dopo il Mondiale tutto è aperto. Credo che in quel momento fosse giusto firmare un contratto annuale. Non ho problemi se la Federcalcio brasiliana vuole continuare. Non c'è problema". Così, in un'intervista alla 'Espn Brazil', il ct del Brasile Carlo Ancelotti non esclude di proseguire la sua avventura sulla panchina verdeoro anche dopo la rassegna iridata negli Stati Uniti, in Messico e in Canada tra meno di un anno. "Come ho detto, sono molto felice qui, anche la mia famiglia è felice. Possiamo pensarci. Abbiamo tempo per parlarne, non ho problemi a continuare. Sarebbe fantastico. Poi aggiunge: "Preparare il Brasile per i Mondiali è qualcosa di speciale".