Mondiale 2026, premi ai club con calciatori convocati: il contributo economico è impressionante

Il programma FIFA Club Benefits è pronto a premiare un numero record di club. Per la prima volta, il programma premierà direttamente tutti i club che mettono a disposizione i propri giocatori per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 . Un importo totale senza precedenti di 355 milioni di dollari è stato stanziato a beneficio del calcio di club, con un aumento di quasi il 70% rispetto all'edizione precedente .

Come funziona il FIFA Club Benefits

Il programma FIFA Club Benefits fa parte del rinnovato memorandum d'intesa firmato dalla FIFA e dall'Associazione dei club europei.

Un numero mai visto prima di club potrà beneficiare della Coppa del Mondo FIFA, poiché la FIFA si appresta ad attuare un'edizione potenziata del programma FIFA Club Benefits Programme (CBP) per l'edizione 2026 della sua competizione maschile di punta.

In base all'accordo firmato dalla FIFA e dall'Associazione dei Club Europei (ECA) nel marzo 2023, i club che mettono a disposizione i propri giocatori per la Coppa del Mondo FIFA 26 beneficeranno complessivamente di 355 milioni di dollari.

Per la prima volta dalla sua istituzione, i principi di distribuzione del CBP sono stati modificati per consentire a tutti i club i cui giocatori partecipano direttamente alle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 26 o alla fase finale del torneo di ricevere una quota del fondo di solidarietà. Questo nuovo approccio significa che qualsiasi club che rilascia un giocatore per una qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 26 sarà ora direttamente compensato per tale rilascio, indipendentemente dal fatto che il giocatore giochi nella fase finale del torneo, un ulteriore passo per aumentare la solidarietà volto a fornire una ridistribuzione più equa e inclusiva nel calcio mondiale.

Infantino: "Ulteriore passo avanti riconoscendo l'enorme contributo dei club"

“L'edizione migliorata del Programma di benefici per i club FIFA per la Coppa del Mondo FIFA 2026 fa un ulteriore passo avanti riconoscendo finanziariamente l'enorme contributo che tanti club e i loro giocatori in tutto il mondo danno allo svolgimento sia delle qualificazioni che della fase finale”, ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino. Infantino ha poi aggiunto: "Un importo record di 355 milioni di dollari sarà distribuito ai club per il rilascio dei loro giocatori, e questo rafforza la nostra solida collaborazione con l'Associazione dei Club Europei e i club di tutto il mondo, mentre attendiamo con impazienza un'edizione rivoluzionaria e globalmente inclusiva della Coppa del Mondo FIFA del prossimo anno”.