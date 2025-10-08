Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Luca Zidane spiazza papà Zinedine: perché ha detto no alla Francia e giocherà con l'Algeria

Il ventisettenne portiere è pronto a sfidare in trasferta la Somalia: nel mirino la qualificazione al Mondiale 2026
2 min

Luca Zidane ha dichiarato di essere "orgoglioso" di rappresentare l'Algeria alla vigilia della partita in trasferta contro la Somalia, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il ventisettenne portiere, figlio d'arte, ha fatto la trafila nelle nazionali giovanili francesi, ma ha scelto di giocare per l'Algeria dove sono nati i suoi nonni.

Luca Zidane: "Darò il cento per cento per rendere orgogliosi gli algerini"

In conferenza stampa, Luca Zidane, che gica con il Granada (LaLiga 2) ha spiegato: "Sono molto felice di essere qui. Mi rende orgoglioso e darò tutto al cento per cento per rendere orgoglioso il popolo algerino. Tutta la mia famiglia è orgogliosa di me e sostiene la mia scelta. Mio nonno è felice che io sia in Algeria e che abbia preso questa decisione".

Luca Zidane: "Mio padre? Ho il mio percorso e la mia carriera"

E papà Zinedine? Luca Zidane ha spiegato: "Ha avuto la sua carriera. Per quanto mi riguarda, ho il mio percorso, la mia carriera". Battendo la Somalia, l'Algeria diventerebbe la quarta squadra africana a qualificarsi per il Mondiale 2026: "Dobbiamo vincere", ha concluso in maniera perentoria Luca Zidane.

