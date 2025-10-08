Luca Zidane spiazza papà Zinedine: perché ha detto no alla Francia e giocherà con l'Algeria

Luca Zidane ha dichiarato di essere "orgoglioso" di rappresentare l' Algeria alla vigilia della partita in trasferta contro la Somalia , valida per le qualificazioni al Mondiale 2026 . Il ventisettenne portiere, figlio d'arte, ha fatto la trafila nelle nazionali giovanili francesi, ma ha scelto di giocare per l'Algeria dove sono nati i suoi nonni.

Luca Zidane: "Darò il cento per cento per rendere orgogliosi gli algerini"

In conferenza stampa, Luca Zidane, che gica con il Granada (LaLiga 2) ha spiegato: "Sono molto felice di essere qui. Mi rende orgoglioso e darò tutto al cento per cento per rendere orgoglioso il popolo algerino. Tutta la mia famiglia è orgogliosa di me e sostiene la mia scelta. Mio nonno è felice che io sia in Algeria e che abbia preso questa decisione".

Luca Zidane: "Mio padre? Ho il mio percorso e la mia carriera"

E papà Zinedine? Luca Zidane ha spiegato: "Ha avuto la sua carriera. Per quanto mi riguarda, ho il mio percorso, la mia carriera". Battendo la Somalia, l'Algeria diventerebbe la quarta squadra africana a qualificarsi per il Mondiale 2026: "Dobbiamo vincere", ha concluso in maniera perentoria Luca Zidane.