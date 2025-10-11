Mbappé ko, lascia il ritiro della Francia: a rischio per Real Madrid-Juve

Allarme Mbappé per la Francia e per il Real Madrid di Xabi Alonso. Infortunio alla caviglia destra per l'ex attaccante del Psg, uscito malconcio dalla sfida con l'Azerbaigian , valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il giocatore ha lasciato il ritiro della nazionale di Deschamps.

Problema alla caviglia destra per Kylian Mbappé, reduce da un infortunio alla stessa articolazione con il Real Madrid. Il capitano dei Bleus ha subito due colpi importanti nel corso del match ed è stato costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco, dopo aver aperto le marcature nei primi 45 minuti. La stella dei blancos salterà la trasferta in Islanda lunedì prossimo ed è già rientrato a Madrid, dove sperano di recuperarlo prima della ripresa del campionato e della Champions League, che prevede la super sfida con la Juventus mercoledì 22 ottobre. Si allunga, dunque, la lista degli infortunati della Francia, orfana di diversi elementi offensivi: da Ousmane Dembélé a Désiré Doué, fino ad arrivare a Marcus Thuram e Bradley Barcola.