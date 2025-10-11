Qualificazioni Mondiali, la Turchia di Montella vola con Yildiz e Celik. Storica Albania, ok Spagna e Portogallo

ROMA - Non solo l'Italia di Gattuso e la Norvegia (le due 'big' del Gruppo I scese in campo rispettivamente in Estonia e in casa contro Israele): diverse squadre di altri gironi sono state protagoniste oggi (11 ottobre) nei match di qualificazioni europee ai Mondiali 2026 .

Gruppo E, Spagna e Turchia prendono il largo

Tutto praticamente già deciso nel Gruppo E, con Spagna e Turchia che si involano con un doppio successo su Georgia e Bulgaria. Al Martinez Valero di Elche, vincono all'inglese gli iberici, con un gol per tempo di Pino ed Oyarzabal, inframezzati dal rigore fallito da Ferran Torres. A Sofia è invece show della nazionale di Vincenzo Montella, che dopo il botta e risposta iniziale tra Guler e Kirilov, torna avanti grazie ad un'autorete di Popov, prima di dilagare, trascinata dallo juventino Yildiz, autore di una splendida doppietta. A mettere il punto esclamativo sono invece il romanista Celik, che fa cinquina, e Kahveci, che chiude idealmente il 'set' con il gol del 6-1.

Gruppo K, storica vittoria dell'Albania

Alle spalle dell'Inghilterra capolista, che riposava, storica vittoria dell'Albania, che passa 1-0 in casa della Serbia, partita con Vlahovic e Kostic titolari. A decidere il match Manaj, vecchia conoscenza del calcio italiano, in tutte le categorie.

Nell'altro match del girone pari al 'Daugavas Stadions' di Riga tra la Lettonia e Andorra, contro cui la squadra di Paolo Nicolato (ex ct dell'Italia U21) aveva colto all'esordio in trasferta l'unica vittoria fin qui ottenuta nel raggruppamento. Dopo il vantaggio ospite firmato da San Nicolas (33'), i lettoni reagiscono pareggiando nel finale di primo tempo con Zelenkovs (41') e poi effettuano il sorpasso a inizio ripresa su rigore con Gutkovskis (55'), che qualche minuto dopo si vede poi annullare una rete per fuorigioco (62'). Andorra resta così in partita e dopo 5 ko in altrettante partite, grazie alla rete del 2-2 segnata da Oliveira (78') e nonostante l'espulsione di Guillen (per doppia ammonizione al 90+2'), può festeggiare il suo primo punto in questo girone (mentre la Lettonia sale a quota 5).

Gruppo F, Portogallo all'ultimo respiro

Vittoria sul filo di lana per il Portogallo, che piega l'Irlanda 1-0 e resta a punteggio pieno in vetta al Gruppo F. Match a senso unico, ma che non voleva sbloccarsi, anche per la serata storta di Cristiano Ronaldo, che nel primo tempo colpisce un clamoroso palo e nella ripresa fallisce il rigore del possibile vantaggio. In pieno recupero, decide Ruben Neves. Poco più di 70 minuti per il romanista Ferguson, impalpabile, mezzora finale per il milanista Leao, che va anche vicino al gol.

Nell'altro match del Gruppo F, vittoria importante per l'Ungheria di Marco Rossi, che supera l'Armenia per 2-0 e la scavalca in classifica, prendendosi il secondo posto nel girone. Alla Puskas Arena decidono i gol di Lukacs e Gruber in apertura di primo tempo e chiusura di ripresa.

