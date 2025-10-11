Non si ferma la Norvegia . Settima vittoria in altrettante partite nel girone I di qualificazioni ai Mondiali (lo stesso dell' Italia ). Nella partita contro Israele , Haaland (autore di una nuova tripletta) e compagni si impgono con un netto 5-0 e salgono così a quota 21 punti in classifica.

Tripletta di Haaland: 5-0 per la Norvegia contro Israele

Cinque gol e una partita indirizzta sin dai primi minuti. Al quinto minuto Berg si procura un calcio di rigore che Haaland sbaglia. A seguito di revisione, però, il direttore di gara decreta la ribattuta. L'esito non cambia: Haaland sbaglia nuovamente! Una situazione analoga a quella che ha visto protagonista Dovbyk nel corso di Roma-Lille. La Norvegia non accusa però il colpo. Dopo una breve interruzione a causa di un'invasione di campo di un tifoso con addosso la maglia "Free Gaza", al diciottesimo minuto il risultato si sblocca grazie all'autorete di Khalaili. Haaland trova quindi il gol nove minuti più tardi con un tiro di destro. Appena sessanta secondi e una nuova autorete, questa volta di Nachmias, porta il passivo sul 3-0. Nella ripresa l'inerzia non cambia: dopo quindici minuti è di nuovo Haaland a timbrare con un colpo di testa. Per la tripletta - l'ennesima - c'è da aspettare il settantaduesimo minuto. Un altro pallone portato a casa dall'attaccante del Manchester City.