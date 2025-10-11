Norvegia-Israele: il falco Mario Ferri fa invasione e mostra la maglia "Free Gaza"

Invasione di campo all'Ullevaal Stadion a Oslo nelle prime battute di Norvegia-Israele, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026: il soggetto autore del gesto aveva indosso una maglia con scritto "Free Gaza". Si tratta del "Falco" Mario Ferri, 38enne di Pescara che da vent'anni gira gli stadi di tutto il mondo entrando di nascosto sul terreno di gioco. Nella prossima gara, in programma martedì 14 ottobre, alle 20:45, Israele sfiderà l'Italia a Udine e, a oggi, non è previsto un grande afflusso di pubblico.
Invasione di campo durante Norvegia-Israele: cosa è successo
La scritta "Free Gaza" era impressa su una maglia azzurra. L'autore dell'invasione è entrato sul rettangolo di gioco scavalcando i cartelloni pubblicitari, per poi togliersi il giubbotto e correre lungo il terreno di gioco mostrando così il proprio messaggio. Dopo una breve interruzione, la gara è ricominciata: la Norvegia ha vinto 5-0.
Chi è il Falco Mario FerriTra le tante imprese di Ferri resta impressa quella ai Mondiali del 2022 in Qatar quando entrò in campo durante Portogallo-Uruguay con la bandiera arcobaleno e la scritta "Save Ukraine". La sua incursione non finì bene visto che fu addirittura arrestato e liberato solo grazie all'intervento diretto del presidente della Fifa, Gianni Infantino. Nel corso degli ultimi anni Mario Ferri si è dedicato soprattutto alle missioni umanitarie, in Africa, Ucraina, Turchia e Palestina. Come oggi in Norvegia, appunto.