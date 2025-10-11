Norvegia-Israele: il falco Mario Ferri fa invasione e mostra la maglia "Free Gaza"

Invasione di campo all'Ullevaal Stadion a Oslo nelle prime battute di Norvegia-Israele , gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026: il soggetto autore del gesto aveva indosso una maglia con scritto " Free Gaza ". Si tratta del "Falco" Mario Ferri , 38enne di Pescara che da vent'anni gira gli stadi di tutto il mondo entrando di nascosto sul terreno di gioco. Nella prossima gara, in programma martedì 14 ottobre, alle 20:45, Israele sfiderà l'Italia a Udine e, a oggi, non è previsto un grande afflusso di pubblico .

Invasione di campo durante Norvegia-Israele: cosa è successo

La scritta "Free Gaza" era impressa su una maglia azzurra. L'autore dell'invasione è entrato sul rettangolo di gioco scavalcando i cartelloni pubblicitari, per poi togliersi il giubbotto e correre lungo il terreno di gioco mostrando così il proprio messaggio. Dopo una breve interruzione, la gara è ricominciata: la Norvegia ha vinto 5-0.

Chi è il Falco Mario Ferri

Tra le tante imprese di Ferri resta impressa quella aiquando entrò in campo durante Portogallo-Uruguay con la bandiera arcobaleno e la scritta "Save Ukraine". La sua incursione non finì bene visto che fu addirittura arrestato e liberato solo grazie all'intervento diretto del presidente della Fifa,. Nel corso degli ultimi anni Mario Ferri si è dedicato soprattutto alle, in Africa, Ucraina, Turchia e Palestina. Come oggi in Norvegia, appunto.