Ruben Neves segna col Portogallo e mostra il tatuaggio per Diogo Jota: impossibile non commuoversi

Ruben Neves, gol vittoria in Portogallo-Irlanda e dedica a Diogo Jota: immagine commovente

Serata da ricordare per Ruben Neves, match winner di Portogallo-Irlanda nel recupero del secondo tempo della sfida valida per le qualificazioni Mondiali. Tre punti importanti per la nazionale lusitana, ma ancor più bello il gesto del centrocampista classe '97, che ha prima esultato con i compagni di squadra e poi ha abbassato il calzettone, mostrando alle telecamere di tutto il mondo il tatuaggio che lo ritrae abbracciato con Diogo Jota, morto in Spagna poco più di tre mesi fa. Un'amicizia e un legame senza tempo.